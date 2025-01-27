إعلان

أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

08:32 م الإثنين 27 يناير 2025

الطقس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلا يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد، أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 20 درجة، والسواحل الشمالية 19 درجة، كما يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وتمتد إلى الإسكندرية.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحتى شمال الصعيد.

475491760_1015038177321416_4816709082637119336_n

اقرأ أيضا..

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق

حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة أمطار درجات الحرارة الأرصاد الجوية رياح الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيرة الذاتية للمهندس طارق شكري عضو اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية

إعلان

إعلان