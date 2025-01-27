أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلا يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد، أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 20 درجة، والسواحل الشمالية 19 درجة، كما يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وتمتد إلى الإسكندرية.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحتى شمال الصعيد.

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