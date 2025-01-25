إعلان

الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة لإقامة مشروعات خدمية

06:20 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (9)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (8)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (5)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (4)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (6)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (3)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (15)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (14)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (13)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (7)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (11)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (10)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (12)
  • عرض 15 صورة
    الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة في إقامة ساحات انتظار ومشروعات خدمية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، أحياء الدقي والعجوزة، لمعاينة عدد من المواقع بهدف دراسة مدى إمكانية استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتجارية، تسهم في توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي يمكن توجيهه لدعم أعمال التطوير المستمرة بالمحافظة.

توجيهات لتطوير الأحياء وتنظيم المرور

وخلال جولته، وجّه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بوضع رؤى وتصورات ملائمة لهذه المواقع، بما يتماشى مع الرؤية الحضارية التي تنفذها المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة استغلال بعض المساحات الفضاء في حي العجوزة، وتجهيزها كساحات انتظار للسيارات، بهدف تحسين الحركة المرورية ودعم المشروعات المزمع تنفيذها.

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة في عدد من الشوارع الرئيسية، من بينها شوارع السودان، والتحرير، ومحي الدين، وجامعة الدول العربية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام فرق العمل خلال العطلات الرسمية.

اقرأ أيضًا:

وظائف المدارس اليابانية 2025.. فتح باب التقدم غدا لهذه التخصصات

الأوقاف تحتفل غدًا بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فرص عمل للشباب العجوزة الدقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شوقي علام: المتطرفون يفسرون النصوص الدينية بما يخدم أهدافهم الخاصة

إعلان

إعلان

"شكرا على الطعام والشراب".. مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم
لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الزمالك.. نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة