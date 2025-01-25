الجيزة تستهدف استغلال مواقع بأحياء الدقي والعجوزة لإقامة مشروعات خدمية

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، أحياء الدقي والعجوزة، لمعاينة عدد من المواقع بهدف دراسة مدى إمكانية استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتجارية، تسهم في توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي يمكن توجيهه لدعم أعمال التطوير المستمرة بالمحافظة.

توجيهات لتطوير الأحياء وتنظيم المرور

وخلال جولته، وجّه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بوضع رؤى وتصورات ملائمة لهذه المواقع، بما يتماشى مع الرؤية الحضارية التي تنفذها المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة استغلال بعض المساحات الفضاء في حي العجوزة، وتجهيزها كساحات انتظار للسيارات، بهدف تحسين الحركة المرورية ودعم المشروعات المزمع تنفيذها.

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة في عدد من الشوارع الرئيسية، من بينها شوارع السودان، والتحرير، ومحي الدين، وجامعة الدول العربية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام فرق العمل خلال العطلات الرسمية.

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