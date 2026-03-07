إعلان

صور.. حزب الكرامة ينظم مؤتمرا لإدانة الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران

كتب : عمرو صالح

10:32 م 07/03/2026
تصوير-إسلام فاروق:

نظم حزب الكرامة مساء اليوم، حفل إفطاره السنوي بمقره الحزب الرئيسي الكائن بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، وذلك بحضور السياسي حمدين صباحي والمخرج خالد يوسف.

وعقب انتهاء حفل الإفطار عقد الحزب مؤتمرا تضامنيا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة لبنان ضد العدوان الأمريكي الصهيوني.

ودخلت الحرب المتصاعدة في إيران والمنطقة أسبوعها الثاني، وسط ضبابية متزايدة حول كيفية ومتى ستنتهي الأعمال القتالية، بعد إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران.

إيران إيران وأمريكا حرب إيران حزب الكرامة

