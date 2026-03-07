الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية

"بزيادة تصل إلى 25%" توقعات بانتعاش السياحة في شرم الشيخ.. ما السبب؟

"القومي للمرأة" ينظم حلقة نقاشية بعنوان "رائدات المستقبل من الشغف إلى القيادة"

تصوير-إسلام فاروق:

نظم حزب الكرامة مساء اليوم، حفل إفطاره السنوي بمقره الحزب الرئيسي الكائن بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، وذلك بحضور السياسي حمدين صباحي والمخرج خالد يوسف.

وعقب انتهاء حفل الإفطار عقد الحزب مؤتمرا تضامنيا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة لبنان ضد العدوان الأمريكي الصهيوني.

ودخلت الحرب المتصاعدة في إيران والمنطقة أسبوعها الثاني، وسط ضبابية متزايدة حول كيفية ومتى ستنتهي الأعمال القتالية، بعد إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران.

اقرأ أيضا:

"أمطار متفرقة على بعض المناطق".. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد

خبير: المشهد الإيراني يعكس "خيار شمشون".. طرف يُصعد والآخر يرد بتصعيد مضاد