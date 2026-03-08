إعلان

فيديو- مقابر أبوالنصر في كفر الشيخ تستعد لاستقبال جثمان زوجة الشحات مبروك

كتب : إسلام عمار

11:52 ص 08/03/2026

مقابر ابوالنصر بمدينة دسوق

أنهت أسرة زوجة بطل العالم في كمال الأجسام الشحات مبروك، اليوم الأحد، التجهيزات الأخيرة قبل تشييع جثمانها بمقابر أبوالنصر بمسقط رأسه مدينة دسوق في كفر الشيخ.

ومن المقرر أن تجرى صلاة الجنازة على زوجة بطل كمال الأجسام بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ ليوارى جثمانها الثرى بمقابر أسرتها.

كانت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، أعلنت وفاة زوجته متأثرة بوعكتها الصحية التي كانت تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء إذ شملت تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات الحزن المعبرة عن رحيل زوجة اسطورة كمال الأجسام نظرًا لما يلقيه من شعبية جارفة في مسقط رأسه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

