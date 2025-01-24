زوار معرض القاهرة للكتاب يؤدون صلاة الجمعة أمام صالات العرض

إقبال غير مسبوق على قاعة الكتب المخفضة بمعرض الكتاب

كتب - أحمد الجندي:

تصوير: محمود بكار

أدى جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين صلاة الجمعة في الساحات أمام صالات العرض، حيث تم تجهيز تلك الساحات للتيسير على جمهور المعرض لأداء شعيرة الصلاة في طمأنينة ويسر.

وانتشرت أعداد كبيرة من المتطوعين في الساحات أمام صالات العرض لتوجيه المواطنين والتسهيل عليهم لأداء فريضة الصلاة.

وأشاد عدد من المواطنين بالإجراءات التي اتخذها القائمون على المعرض لتمكين المواطنين والزوار من أداء صلاة الجمعة، مشيرين إلى أن القائمين على المعرض لم يتركوا شيئا للصدفة وإنما هناك حرص من كافة الجهات للخروج بنسخة مميزة من معرض الكتاب.

وتقام الدورة الـ56 من معرض الكتاب تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة" بمشاركة 80 دولة عربية وأجنبية، 1350 دار نشر و6000 عارض، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذا العام، وتم اختيار اسم العالم المصري أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

ويشهد المعرض ، الذي يقام هذا العام على مساحة هي الأكبر منذ نقله إلى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عقد سلسلة من اللقاءات الثرية بين الكتاب والمفكرين التي تناقش مختلف القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية.

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