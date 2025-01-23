14 صورة من افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة 120 شركة

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح فعاليات الدورة التاسعة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية وزارة الصناعة في الفترة من 33 حتى 25 يناير بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بحضور منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

الوزير المفوض عصام النجار، رئيس هيئة المعارض، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والوادات.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم المعارض، وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الأسر المنتجة، والجمعيات الأهلية، والشركات المصرية، معبرًا عن اعتزازه بأن معظم المنتجات الموجودة بالمعرض مكونات وصناعة مصرية خالصة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم إقامة معرضين دائمين بالمقطم، ومصر الجديدة لإتاحة الفرصة للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والشركات لعرض منتجاتهم بهدف زياد الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وطالب إبراهيم صابر، بعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض على منتجات المعرض لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر منها، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على أحدث التطورات التي شهدتها هذه الصناعة الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية في السوقين المحلي والعالمي.

ويُقام المعرض على مساحة 5000 م2، ويشارك فيه 120 شركة أجنبية ومحلية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع، منهم 95 شركة مصرية يقوموم بتصنيع 180 براندًا منهم 150 براندًا مصريًا بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

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