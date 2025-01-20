نائب بالشيوخ يستعرض طلبًا بشأن دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة القطاع

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم الطيران العارض، وتعزيز كفاءة شركات الطيران، والتوسع في التكنولوجيا الحديثة داخل القطاع.

وأشار النائب إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لدوره المهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي.

وأوضح أن التطورات العالمية المتسارعة في صناعة الطيران تتطلب وضع استراتيجيات مبتكرة لتحسين كفاءة القطاع، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد الصالحي على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كأداة فعّالة لجذب أعداد أكبر من السياح إلى الوجهات المصرية، مشيرًا إلى أن توفير حوافز لشركات الطيران العارض لتشغيل رحلات منتظمة يساهم بشكل كبير في تنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والمطاعم والنقل البري، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.

كما شدد النائب على ضرورة تحسين كفاءة شركات الطيران الوطنية لضمان تحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بجانب توفير برامج تدريب متخصصة للكوادر العاملة في القطاع، بما يتماشى مع المعايير العالمية في صناعة الطيران.