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اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 56 لمعرض القاهرة للكتاب

09:00 ص الأحد 12 يناير 2025

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- محمد شاكر:

تنظم وزارة الثقافة اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن المؤتمر الإعلان لأول مرة عن "ضيفي شرف" المعرض لدورتي 2026 و2027.

كما يتضمن المؤتمر إطلاق "مبادرة جديدة" ضمن فعاليات المعرض.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، بدأ في عام 1969، آنذاك كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة، الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، لهذا احتفلت دورة 2008 بالقلماوي باعتبارها شخصية العام، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وخلال الدورة السابقة (55) زار المعرض حوالي 4،785،539 زائر.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب وزارة الثقافة
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