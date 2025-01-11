قبل تطبيق البكالوريا.. برلمانية تدعو إلى دراسة مستفيضة لمواجهة "بعبع الثانوية"

كتب- نشأت علي:

دعت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي قبل البدء في تطبيق نظام البكالوريا المصرية، بديل الثانوية العامة، والذي تم الإعلان عنه قبل الأيام.

وقالت سلامة، في بيان لها اليوم السبت: بلا شك أن هناك اتفاقًا بين الجميع على أن الثانوية العامة تمثل إشكالية كبيرة بين الطلبة وأولياء الأمور، ووصلت إلى مرحلة "البعبع"، إلا أن التحول عنها إلى نظام جديد يتطلب التأني والمناقشة على أوسع نطاق؛ للخروج بتوصيات ورؤية متكاملة بشأن النظام الجديد.

وأوضحت أمل سلامة أن التوجه إلى نظام المسارات، وفقًا للبكالوريا المصرية، أمر مهم، وتوجه محمود من الدولة، فضلًا عن أنه نظام معمول به في العديد من دول العالم؛ ولكن يجب أن يخضع النظام لحوار ومناقشة مستفيضة، حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر بها العديد من الخبراء في المجال العلمي، ممن لهم باع كبير ورؤية ثاقبة في التوصل إلى نظام أفضل من الثانوية العامة، مطالبةً بضرورة دراسة آلية التحول من نظام الثانوية العامة في شكله الحالي إلى البكالوريا المصرية، حرصًا على مستقبل الطلاب.

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