أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، والظواهر الجوية التي ستشهدها مختلف المحافظات.

خلال الفترة المقبلة

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المحافظات الساحلية تأثرت بمنخفض جوي أسفر عن هطول أمطار غزيرة على محافظة مطروح، موضحة أن هذا المنخفض سيؤدي إلى سقوط أمطار على المناطق الشمالية من البلاد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون متوسطة إلى خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى تكوّن سحب تحجب أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشارت "منار غانم"، إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة خلال فترات الليل، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية في الأسبوع المقبل ستكون مستقرة ولن تشهد أي ظواهر جوية مقلقة.

وأوضحت أن الشبورة المائية ستكون كثيفة بدءًا من يوم الأحد المقبل، مُشددًة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، بالإضافة إلى ضرورة الحذر من التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار، خصوصًا أثناء سقوط الأمطار.

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