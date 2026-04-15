محافظ الجيزة يوجه بحملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بالعمرانية وحي جنوب

كتب : محمد أبو بكر

02:36 م 15/04/2026 تعديل في 02:36 م
    حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بالعمرانية
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ليلية مفاجئة بعدد من شوارع العمرانية وجنوب الجيزة لمتابعة حالة النظافة العامة ومستوى الإشغالات، والوقوف ميدانيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، المرور على شوارع العدوي سليم، السنترال، الدكتور، القصبجي، والمنيب، حيث تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة وانتظام أعمال رفع المخلفات.

ووجّه المحافظ، خلال الجولة، برفع بؤر تجمع المخلفات التي تم رصدها بشكل فوري، حيث تم التعامل مع عدد من المواقع التي شهدت تراكمات، من بينها منطقة المدبح أمام نادي المنيب بشارع المجزر، ومنطقة المنيب أمام العصارة، إضافة إلى المنطقة المجاورة لمدرسة طه حسين بشارع المدبح، وكذلك شارع العدوي سليم، وذلك من خلال فرق هيئة النظافة والتجميل.

وشدد محافظ الجيزة، خلال الجولة، على ضرورة تكثيف الحملات الليلية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يضمن ضبط الشارع ومنع التعديات على الطريق العام.

وأكد "الأنصاري"، أنه لن يتم السماح بأي تقصير في المتابعة الميدانية خلال الفترة الليلية، موجّهًا رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء العمرانية وجنوب الجيزة بضرورة رفع كفاءة العمل وتكثيف الجهود، مع التعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات أو مخالفات طارئة للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع.

