إعلان

بسبب الحصار الأمريكي.. إيران تهدد بوقف الصادرات والواردات في الخليج العربي

كتب : محمود الطوخي

02:04 م 15/04/2026

إيران تهدد بوقف الصادرات والواردات في الخليج العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هدد قائد القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية بمنع للصادرات والواردات بشكل كامل عبر منطقة الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر، في حال عدم رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تفاصيل التحذير، حيث لوحت طهران باتخاذ إجراءات صارمة للرد على التحركات الأمريكية.

وقال علي عبد اللهي: "ستتحرك إيران بقوة للدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها"، محذرا من أن استمرار حصار الموانئ الإيرانية يعد "مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار".

إغلاق هرمز وتأثير حصار الموانئ الإيرانية

وأغلقت إيران مضيق هرمز بشكل فعلي عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية عليها قبل أكثر من شهر.

وبدأت الولايات المتحدة يوم الاثنين بفرض حصار الموانئ الإيرانية، والذي يستهدف السفن التي تحاول الدخول إلى هذه الموانئ أو المغادرة منها، موضحة أنها لن تعرقل حرية الملاحة للسفن الأخرى في مياه الخليج العربي.

حرب إيران إيران وأمريكا الحصار الأمريكي مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

