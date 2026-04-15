محافظ الجيزة يستدعي مشرفي النظافة ويصدر إنذارات لمقصرين بهذه الأحياء

كتب : محمد أبو بكر

01:37 م 15/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في فيصل والهرم (3)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في فيصل والهرم (1)_1
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في فيصل والهرم (4)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في فيصل والهرم (5)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في فيصل والهرم (2)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حالة النظافة والطرق خلال جولة موسعة صباح اليوم شملت عددًا من أحياء العمرانية والطالبية والهرم، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

وشملت الجولة، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، المرور على عدد من متفرعات شارعي الهرم وفيصل، من بينها شوارع أحمد لطفي السيد، وأبو الوفا، ومحيط مستشفى جنة، وشارع سعد بن أبي وقاص، وشارع الخزان، وشارع عثمان محرم حتى تقاطعاته مع عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى مناطق أسفل الطريق الدائري بجوار سلم حي الطالبية وشارع الإخلاص.

ورصد المحافظ، خلال الجولة، وجود عدد من بؤر تجمع المخلفات، إلى جانب ملاحظات تتعلق بضعف المتابعة الدورية لحالة النظافة بالشوارع.

واستدعى محافظ الجيزة، على الفور، مشرفي النظافة بالمناطق محل الملاحظات، ووجّه بسرعة رفع جميع تراكمات القمامة، مع التشديد على عدم السماح بعودتها مرة أخرى.

كما أصدر المحافظ إنذارات للعاملين المقصرين، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى جهد لتحسين مستوى النظافة والانضباط في العمل على مدار اليوم.

ووجّه الأنصاري هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية بشكل يومي، لضمان رفع كفاءة النظافة، ومنع تكرار أي ملاحظات مستقبلًا، مع التوسع في الاستعانة بشركات الجمع السكني الجادة ضمن منظومة العمل.

وأكد المحافظ أن تحسين مستوى النظافة يمثل أولوية قصوى لخدمة المواطنين ورفع كفاءة الشارع الجيزاوي بشكل مستمر.

