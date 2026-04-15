فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجدول الزمني الرسمي لإرسال قوائم المنتخبات وتسريح اللاعبين، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو المقبل.

وحدد «فيفا» عددًا من المواعيد الحاسمة للمنتخبات المشاركة، حيث سيكون يوم 13 مايو 2026 هو الموعد النهائي لإرسال القائمة الموسعة، التي تضم ما بين 35 إلى 55 لاعبًا، على أن يكون 25 مايو 2026 هو التاريخ الإلزامي لتسريح اللاعبين من الأندية للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية.

كما تقرر أن يكون الأول من يونيو 2026 الموعد النهائي لتقديم القوائم النهائية، والتي تتراوح بين 23 إلى 26 لاعبًا لكل منتخب، تمهيدًا لانطلاق البطولة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

وفي سياق متصل، تترقب الجماهير مشاركة منتخب مصر في النسخة المرتقبة، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وسط آمال بتحقيق ظهور مميز على الساحة العالمية.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، قبل أن يلتقي منتخب نيوزيلندا في 22 من الشهر ذاته، ثم يختتم مبارياته بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو، في مواجهات مرتقبة قد تحدد مصير التأهل إلى الدور التالي.