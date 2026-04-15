فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

01:29 م 15/04/2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجدول الزمني الرسمي لإرسال قوائم المنتخبات وتسريح اللاعبين، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو المقبل.

وحدد «فيفا» عددًا من المواعيد الحاسمة للمنتخبات المشاركة، حيث سيكون يوم 13 مايو 2026 هو الموعد النهائي لإرسال القائمة الموسعة، التي تضم ما بين 35 إلى 55 لاعبًا، على أن يكون 25 مايو 2026 هو التاريخ الإلزامي لتسريح اللاعبين من الأندية للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية.

كما تقرر أن يكون الأول من يونيو 2026 الموعد النهائي لتقديم القوائم النهائية، والتي تتراوح بين 23 إلى 26 لاعبًا لكل منتخب، تمهيدًا لانطلاق البطولة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

وفي سياق متصل، تترقب الجماهير مشاركة منتخب مصر في النسخة المرتقبة، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وسط آمال بتحقيق ظهور مميز على الساحة العالمية.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، قبل أن يلتقي منتخب نيوزيلندا في 22 من الشهر ذاته، ثم يختتم مبارياته بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو، في مواجهات مرتقبة قد تحدد مصير التأهل إلى الدور التالي.

فيفا كأس العالم 2026 منتخب مصر

بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.. النيابة تحقق مع البلوجر "بيج ياسمين"
حوادث وقضايا

حرب إيران.. كيف أتاح قمر اصطناعي صيني استهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة؟
شئون عربية و دولية

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

ليبقى صوت لبنان حاضراً.. نانسي عجرم تتراجع عن قرار إيقاف نشاطها الفني
زووم

هددت طبيبًا بمقاطع خادشة.. المشدد 3 سنوات لسيدة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير