تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير ستاد المنيا الرياضي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الكبرى الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، بالتعاون مع شركة استادات للاستثمار الرياضي، وفي إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي قدمه العقيد محمد عبد الفتاح، مدير فرع سيتي كلوب المنيا، حول المكونات الإنشائية للمشروع المقام على مساحة إجمالية تبلغ 20 فدانًا، وتُنفذ المرحلة الأولى على مساحة 7 أفدنة، وتشمل إنشاء مبنى إداري، ومسجد، وحمام سباحة، إلى جانب منطقتي ألعاب للأطفال وأخرى ترفيهية واجتماعية مخصصة للأعضاء.

وأوضح مدير الفرع أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى وافتتاحها في مطلع أغسطس 2026، تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية، والتي تتضمن تطويرًا شاملاً للملعب الرئيسي بالاستاد ورفع كفاءته وفق أحدث المواصفات.

وشدد محافظ المنيا، خلال متابعته لمعدلات التنفيذ، على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، بما يضمن خروج المشروع بصورة حضارية تليق بأبناء المحافظة، مؤكداً أن تطوير الإستاد يمثل خطوة محورية نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب الواعدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة استادات يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الاستثماري، بما يسهم في تحويل الأصول إلى كيانات مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر خدمات رياضية متطورة.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو الشركة أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة وفق البرنامج الزمني المحدد، مع مراعاة أدق المعايير الإنشائية والتقنية، ليصبح الإستاد صرحًا رياضيًا متكاملاً يخدم الأجيال القادمة ويوفر بيئة رياضية احترافية تليق بأبناء المنيا وفق أحدث نظم الإدارة والتشغيل.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من العقيد محمد عبد الفتاح مدير فرع سيتي كلوب المنيا، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.