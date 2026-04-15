لمدة 6 أشهر.. مدبولي يصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء

كتب : محمد أبو بكر

02:38 م 15/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة.

وبحسب القرار، يتم مد مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.

يأتي ذلك؛ في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، إلى جانب عدد من القرارات السابقة الصادرة بشأن مد فترات تقديم الطلبات.

ونص القرار في مادته الأولى على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5/5/2026.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
اقتصاد

تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
رابط ومواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال 2027
مدارس

رابط ومواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال 2027
دفاع إبراهيم سعيد: مبالغ النفقة وصلت لقرابة مليون جنيه.. و45 قضية مقامة ضده
حوادث وقضايا

دفاع إبراهيم سعيد: مبالغ النفقة وصلت لقرابة مليون جنيه.. و45 قضية مقامة ضده
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
أخبار مصر

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب

