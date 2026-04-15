رئيس التنظيم والإدارة يشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة

كتب : محمد سامي

01:52 م 15/04/2026

توجه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة.

وأكد "نبيل"، بحسب بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأربعاء، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من ثمار أعمال تطوير منظومة المسابقات الحكومية، بما يسهم في تيسير إجراءات التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتحقيق مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

التوسع في إنشاء مراكز تقييم للمتقدمين بعدد من المحافظات

أضاف، أن الجهاز يعمل كذلك على التوسع في إنشاء مراكز تقييم للمتقدمين بعدد من المحافظات، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل مشقة الانتقال، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات وتيسير الحصول عليها.

وأشار المهندس حاتم نبيل، إلى أنه من المزمع الإعلان قريبًا عن منظومة التدريب الجديدة، التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة في رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن إجراءات العمل داخل الجهاز شهدت خلال العام الماضي تسريعًا ملحوظًا في منظومة العمل، بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المهام، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في رقمنة المزيد من خطوات العمل داخل الجهاز وخارجه، خاصة فيما يتعلق بآليات التواصل والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار العمل وفق رؤية متكاملة لتطوير منظومة العمل الإداري، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعال يدعم مسيرة التنمية الشاملة.

