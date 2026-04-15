تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير التنمية المحلية، بشأن كارثة معدية الشورانية بمركز المراغة في محافظة سوهاج، والتي أسفرت عن وفاة سيدة وطفلين، في حادث مأساوي جديد يكشف استمرار الإهمال وغياب الرقابة على وسائل النقل النهري.

وأكد "البياضي"، أن ما جرى ليس حادثًا عابرًا ولا قضاءً وقدرًا، وإنما نتيجة مباشرة لفشل واضح في الرقابة وإهمال ممتد وغياب حقيقي للمحاسبة، مشددًا على أن تكرار هذه الكوارث يكشف أن حياة المواطنين في المناطق المهمشة ما زالت تُترك دون حماية كافية.

وأشار إلى أن استمرار تشغيل معديات متهالكة رغم العلم بخطورتها يمثل، بحسب وصفه، خللًا إداريًا وتنفيذيًا جسيمًا، ويطرح تساؤلات حول جدية التعامل مع ملف السلامة العامة، خاصة في ظل الحديث عن تحسين جودة الحياة.

وطالب النائب الحكومة بضرورة إعلان المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم، مع الرد على عدد من التساؤلات، من بينها: الجهة المسؤولة عن الترخيص والرقابة على المعدية، وتاريخ آخر فحص فني، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة، وعدد المعديات المماثلة التي تعمل بنفس مستوى الخطورة في المحافظات.

كما تساءل عن أسباب تأخر تنفيذ حلول بديلة وآمنة لربط الجزيرة بالبر الغربي، والجدول الزمني لإنشاء كوبري ثابت يضمن سلامة المواطنين، بدل الاعتماد على وسائل انتقال غير آمنة.

وشدد على أن دماء الضحايا لا يجب أن تضيع دون محاسبة، مطالبًا بقرار سياسي وتنفيذي حاسم لإنهاء ملف المعديات غير الآمنة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.