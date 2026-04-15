أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا.

موعد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

أوضحت الهيئة، بحسب بيانها، الأربعاء، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون خلال يومي الأربعاء 15 أبريل والخميس 16 أبريل 2026، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الثلاثين مئوية في عدد من المناطق.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء تصل إلى 33 درجة مئوية، مع أجواء حارة على أغلب المحافظات، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس

كما لفتت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس تشهد فرص تكون الأتربة العالقة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن الشبورة المائية تظل الظاهرة المؤثرة خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

وشددت على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، مع الإكثار من تناول السوائل، خاصة خلال فترات الذروة الحرارية.