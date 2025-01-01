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إبراهيم عيسى يطالب مؤسسات الدولة بترك الاقتصاد للقطاع الخاص: كفاية مزاحمة

11:17 م الأربعاء 01 يناير 2025

إبراهيم عيسى

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن إغلاق الحياة السياسية المصرية، يعطي عُمر للكارهين والمتربصين والإخوان والسلفيين والمهيجين لإثارة الفتنة، قائلا: "محتاجين البرلمان يكون جاي بانتخابات حقيقية ما فيهاش إخوان وسلفيين.. الحياة السياسية في مصر محتاجة دماء جديدة".

وأوضح عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أن الأحزاب في مصر ضعيفة ولكن تقوى بالممارسة والمشاركة، مطالبا بتسليم الاقتصاد للقطاع الخاص، مضيفا: "إدارة الإقتصاد المصري لا بد أن تعود للقطاع الخاص وكفاية مزاحمة مؤسسات الدولة المصرية للقطاع الخاص".

واستكمل: "لازم يكون فيه انسحاب تدريجي وعودة إلى قواعدنا ونرجع نشتغل شغلتنا اللي نعرفها وناجحين فيها جدا ونترك الإقتصاد للمتخصصين والخبراء عشان ما ندفعش 38 مليار دولار زي اللى دفعناهم في 2024 ونترك الإقتصاد للعارفين به".

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