الصحة: استحداث دور "مساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان استحداث دور جديد بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لتحسين برامج الرعاية الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أن استحداث دور "مساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل" سيساهم في تطوير الأداء الإداري والفني داخل منشآت الرعاية الأولية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة الصحية.

وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، خلال افتتاح البرنامج التدريبي لمساعدي مديري المنشآت لصحة الأم والطفل، إن هذا الدور يعكس استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، في كلمتها، أن البرنامج التدريبي لمساعدي مديري منشآت الرعاية الأولية لصحة الأم والطفل استمر على مدار يومين، وضم ممثلي 251 منشأة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية.

كما شارك في البرنامج 500 متدرب يتمتعون بمهارات القيادة والإشراف والتخطيط والتنظيم والتواصل الفعّال، لضمان قدرتهم على القيام بمهامهم الجديدة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مديري رعاية الأمومة والطفولة على مستوى مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة رشا خضر إلى أن دور مساعدي مدير المنشأة يكمن في الإشراف على تقديم الخدمات الصحية وفقًا لأعلى المعايير. وأكدت أن مهامهم تشمل متابعة المظهر العام والالتزام بالزي الرسمي في أماكن تقديم الخدمة، وتوفير المستلزمات الطبية والتجهيزات الأساسية، إلى جانب مراقبة الأداء الفني والالتزام بتطبيق بروتوكولات الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، مؤكدة أهمية هذا الدور في ضمان استمرارية جودة الخدمة وتكاملها داخل المنشآت الصحية.

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