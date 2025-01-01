فرسان الشرق تستهل العام الجديد بعرض "ست الحسن" في الجمهورية

كتب - محمد شاكر:

تستهل فرقة فرسان الشرق للتراث عام 2025 بإنتاجها الجديد عرض "ست الحسن" تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت، دراما محمد زناتي والمخرج المنفذ كريمة بدير، وذلك لمدة 3 ليالٍ متتالية تبدأ في الثامنة مساءً يوم الخميس والجمعة والسبت 2 و3 و4 يناير على مسرح الجمهورية.

العرض من تصميم ديكور وأزياء الدكتور أحمد عبد الله وتصميم إضاءة رضا إبراهيم، ويتناول القصة التراثية الشهيرة التي يحمل العرض اسمها "ست الحسن"، وهي إحدى الروايات الفلكلورية التي تناقلتها الأجيال عبر العصور برؤية فنية جديدة ومبتكرة.

يؤدي الشخصيات الرئيسية فاطمة الشبراوي في دور "ست الحسن"، نادر جمال بالتبادل مع عبد الرحمن دسوقي في دور "الغراب"، نوران سيف بالتبادل مع محمد هلال ودنيا محمد وإبراهيم خالد في دور "أمنا الغولة"، نور الدين عمر متولي في دور "الشاطر حسن".

يُذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حاليًا المدير الفني الدكتور عصام عزت، وقد أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية. ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام 2009 باسم "الشارع الأعظم"، بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسانًا وإعجابًا من الجمهور. شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة أفضل عرض وأفضل تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن عن عرض "بهية" عام 2019، وحققت العديد من النجاحات المميزة.

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