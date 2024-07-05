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بعد تفقده إدارات الديوان العام.. أول قرارات محافظ الجيزة الجديد

04:00 ص الجمعة 05 يوليو 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أمس الخميس، جولة تفقدية شاملة لإدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الإدارات المختلفة واختصاصاتها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لغرفه العمليات والازمات والمركز التكنولوجي حيث اطلع على سير العمل به، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وأكد على ضرورة التطوير بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تفقد محافظ الجيزة أرشيف الديوان العام ووجه بضروة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات مشيرا أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل في الديوان العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الوثائق والمستندات بشكل آمن ومنظم، وتسهيل عملية البحث عنها واسترجاعها من قبل الموظفين والمراجعين.

ثم تفقد المحافظ إدارات متابعة الخطة والمشروعات والعلاقات العامه والاعلام وشئون العاملين والشئون القانونية والاملاك والحسابات والمالية ومركز المعلومات والاستثمار والمتابعه حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليهم حول المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وسرعة واتقان، بما يضمن تحقيق أهدافها على أكمل وجه.

وأكد النجارعلى ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع العاملين في الديوان العام، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أيضا على ضرورة التطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات، واستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الادارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التحول الرقمي
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