ننشر عناوين مراكز الحصول على مصل عقر الحيوانات

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات، على مستوى محافظات الجمهورية؛ للحصول على المصل اللازم قبل تفاقم الأعراض.

وقالت الوزارة إنه "إذا تعرضت للعقر أو الخدش من حيوان يشتبه في إصابته بالسعار، فاحرص على تنظيف الجرح جيدًا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة ثم توجه للوحدة الصحية، لتلقي الطعم المضاد للسعار".

وينشر مصراوي عناوين مراكز الحصول على مصل عقر الحيوانات.

ولا يوجد علاج فعَّال في حال التشخيص بعدوى "داء الكلب"، وعلى الرغم من نجاة عدد قليل ممن أصيب به، فإن داء الكلب يظل من الأمراض المميتة عادةً، ولهذا السبب إذا كنتَ تعتقد أنك تعرضَّت للإصابة به، يجب عليك الحصول على المصل سريعا.