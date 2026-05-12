إعلان

قبل بدء موسم الحج.. شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:54 م 12/05/2026

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، بالمشيخة الأزهر، صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خدمة حجاج بيت الله الحرام ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يكلل جهود المملكة بالنجاح والتوفيق في الترتيب لموسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم، وأن جهود المملكة في هذا الإطار محل احترام وتقدير كبيرين.

من جانبه، عبَّر السفير السعودي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية بالأزهر الشريف وعلمائه، مشيدا بالدور العالمي الذي يقوم به الأزهر في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب، مؤكدا حرص المملكة على استمرار التعاون مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والدعوية والثقافية، بما يسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز استقرارها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيخ الأزهر السعودية موسم الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد طرده من عزاء هاني شاكر.. حسن الهلالي يثير الجدل بجنازة عبدالرحمن أبو
زووم

بعد طرده من عزاء هاني شاكر.. حسن الهلالي يثير الجدل بجنازة عبدالرحمن أبو
20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
زووم

20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
اقتصاد

تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟
اقتصاد

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
أخبار البنوك

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع