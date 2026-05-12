إعلان

بعد طلب النائب العام.. رفض رفع الحصانة عن عضو بمجلس الشيوخ

كتب : نشأت حمدي

03:18 م 12/05/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير اللجنة التشريعية برفض طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، بعد وقوع حالة التصالح في قضية ميراث مع إخوته.

وخلال الجلسة استعرض النائب طارق عبد العزيز، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن النائب أكد وقوع صلح كامل أنهى به النزاع العائلي فيما يتعلق بالمواريث مع شقيقتيه.

وأكد النائب محمد مصطفى لطفي، قدم للجنة التشريعية المستندات الرسمية المثبتة لوقوع الصلح بينه وبين إخوتيه، وتنازلهما عن القضايا في الطلب محل رفع الحصانة.

وأوضح النائب، أنه تبين للجنة انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بين النائب وإخوتيه، مشيرا إلى أن اللجنة بناء على ذلك رفض دعوى رفع الحصانة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ رفع الحصانة البرلمانية النائب العام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
زووم

20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
بعد طرده من عزاء هاني شاكر.. حسن الهلالي يثير الجدل بجنازة عبدالرحمن أبو
زووم

بعد طرده من عزاء هاني شاكر.. حسن الهلالي يثير الجدل بجنازة عبدالرحمن أبو
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
رياضة محلية

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
اقتصاد

تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟
اقتصاد

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مايو.. هل هناك زيادة جديدة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع