وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير اللجنة التشريعية برفض طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، بعد وقوع حالة التصالح في قضية ميراث مع إخوته.

وخلال الجلسة استعرض النائب طارق عبد العزيز، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن النائب أكد وقوع صلح كامل أنهى به النزاع العائلي فيما يتعلق بالمواريث مع شقيقتيه.

وأكد النائب محمد مصطفى لطفي، قدم للجنة التشريعية المستندات الرسمية المثبتة لوقوع الصلح بينه وبين إخوتيه، وتنازلهما عن القضايا في الطلب محل رفع الحصانة.

وأوضح النائب، أنه تبين للجنة انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بين النائب وإخوتيه، مشيرا إلى أن اللجنة بناء على ذلك رفض دعوى رفع الحصانة.