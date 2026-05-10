أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 987 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى يوم 9 مايو الجاري.

ولفت الوزارة في بيان اليوم، إلى حجز ثلاث حالات في وحدات الرعاية المركزة، وحالة في الرعاية المتوسطة، وحالتين بالأقسام الداخلية بمستشفيات المدينة المنورة، بالإضافة إلى حجز ثلاث حالات بمستشفيات مكة المكرمة منها حالة في الرعاية المركزة وحالتين بالأقسام الداخلية.

الدكتور حسام عبدالغفار: الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين مستقرة وبخير

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم 9 مايو بلغ 342 خدمة، منها 177 خدمة في عيادات المدينة المنورة و165 خدمة في عيادات مكة المكرمة.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى قيام فريق البعثة بزيارة المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، معرباً عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين.