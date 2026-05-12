"النار أكلت المراتب".. تفاصيل حريق ضخم داخل مصنع في منطقة طهطا الصناعية

كتب : عمار عبدالواحد

03:37 م 12/05/2026
    النيران في المصنع
    حريق طهطا

شهدت المنطقة الصناعية غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ظهر اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق داخل مصنع مراتب ملك "عزيزة. ب"، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

الدفع بسيارات الإطفاء

وعلى الفور، تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث بدأت القوات أعمال السيطرة على النيران ومحاصرتها، وسط حالة من الاستنفار الأمني وقيادات مجلس مدينة طهطا بمحيط المكان.

محافظ سوهاج يتابع ميدانيًا

ومن جانبه، توجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج إلى موقع الحريق لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على جهود قوات الحماية المدنية في التعامل مع الحادث، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت المجاورة.

استمرار أعمال التبريد والفحص

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر، مع استمرار عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران مرة أخرى.

وأفادت مصادر أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، كما تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لمصانع أخرى مجاورة

حريق سوهاج الحماية المدنية

حقيقة صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى
