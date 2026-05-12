سبّ ورسائل مرعبة.. ضبط شاب هدد خطيبته السابقة في بورسعيد

كتب : علاء عمران

03:29 م 12/05/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام خطيبها السابق بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها بمحافظة بورسعيد.

فحص الفيديو المتداول

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد.

اعتراف المتهم بالواقعة

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، عقب خلافات مع خطيبته السابقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بورسعيد تهديد فتاة وزارة الداخلية

