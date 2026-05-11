استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مارك برايسون ريتشاردسون، سفير بريطانيا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي، والاتفاق على آليات واضحة لتكثيف وتطوير البرامج التدريبية للأطباء وفرق التمريض، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المصريين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أعرب في بداية اللقاء عن تقديره للعلاقات الوطيدة بين مصر وبريطانيا، مشيداً بالتاريخ المشترك الحافل بالشراكات المثمرة في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الطبي.

توسيع برامج التدريب المتطورة والشاملة

أضاف أن الوزير ناقش مع السفير البريطاني عدداً من مقترحات التعاون المستقبلي، حيث تم الاتفاق على توسيع برامج التدريب المتطورة والشاملة بالتعاون مع هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية (NHS)، وإرسال بعثات تدريبية للأطباء المصريين إلى بريطانيا لنقل الخبرات وصقل المهارات، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الكوادر البشرية في المنظومة الصحية المصرية.

تطوير قدرات الأطباء وفرق التمريض على مستوى جميع محافظات الجمهورية

وأكد الوزير حرص وزارة الصحة على إبرام الشراكات الدولية الاستراتيجية لتطوير قدرات الأطباء وفرق التمريض على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أهمية بناء إطار عمل طويل الأمد يشمل التعاون في مجالات التدريب السريري، والبحث العلمي، والصحة الرقمية، وإدارة المستشفيات.

ومن جانبه، أشاد السفير البريطاني بما تشهده مصر من تقدم ملموس في تطوير القطاع الصحي، معرباً عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية التي تمتلك خبرات حقيقية وكفاءات متميزة في الملف الصحي.

حضر اللقاء الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة شيماء فؤاد مدير عام إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار، والدكتورة منال أسامة مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات.

يمثل هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في المجال الصحي، بما يدعم جهود الدولة في بناء كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى عالمي، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير المنظومة الصحية المصرية لصالح المواطن المصري.