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BBC

أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

08:45 ص الخميس 27 يونيو 2024
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الفترة ما بين الخميس 27 يونيو 2024 وحتى الثلاثاء 2 يوليو 2024 .

وقالت الهيئة في بيانها، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية طوال الفترة سالفة الذكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد بينما تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء بداية من الجمعة 28 يونيو حتى 2 يوليو.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 40 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.

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طقس شديد الحرارة الأرصاد الجوية درجات الحرارة أمطار رياح
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