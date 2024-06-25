حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة ورياح

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، على النحو الآتي:

حالة الطقس من الثلاثاء 25 يونيو 2024 وحتى الخميس 27 يونيو 2024

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود من الثلاثاء 25 يونيو 2024 وحتى الخميس 27 يونيو 2024، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس من الثلاثاء 25 يونيو 2024 وحتى الخميس 27 يونيو 2024، تشهد ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وقالت إن حالة الطقس تشهد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 28 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الجمعة 28 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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