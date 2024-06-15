بعد التطوير.. صور ترصد الطريق الرابط بين شارع الجيش وشارع المطحن بمدينة الصف في الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

انتهت محافظة الجيزة، من أعمال رصف الطريق الرابط بين شارع الجيش وشارع المطحن بمدينة الصف، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

ونشرت "الجيزة"، صورًا ترصد طريق شارع الجيش وشارع المطحن بمدينة الصف، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شدد على ضرورة تكثيف الأعمال؛ للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال؛ لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

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