إعلان

باكستان: قنوات التواصل بين واشنطن وطهران ما زالت مفتوحة

كتب : وكالات

01:58 م 11/06/2026

باكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت باكستان استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع قطر، مشددة على أن قنوات التواصل الدبلوماسية بين الجانبين ما زالت قائمة ولم تنقطع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام آباد والدوحة تواصلان الانخراط في مساعي الوساطة، معرباً عن تقدير بلاده للدور الذي تؤديه قطر في هذا الملف. كما أوضح أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر باكستان لا تزال مفتوحة وتعمل بشكل مستمر.

المفاوضات مستمرة

وفي السياق ذاته، أكد مصدر دبلوماسي أن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لم تتوقف، رغم التطورات العسكرية التي شهدتها الساعات الأخيرة.

ونقلت شبكة سي إن إن عن المصدر أن جولات التفاوض استمرت طوال الليل، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال تسير في الاتجاه المحدد لها ضمن الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل لم يؤد إلى تعليق المباحثات أو وقفها، إذ استمرت الأطراف المعنية في إجراء المناقشات بالتوازي مع المستجدات الميدانية الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر أمريكا إيران باكستان حرب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

القبض على بيرين سات بطلة "العشق الممنوع" بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات
زووم

القبض على بيرين سات بطلة "العشق الممنوع" بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات
"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
حوادث وقضايا

"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة.. تعرف على جدول المرتبات
اقتصاد

موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة.. تعرف على جدول المرتبات
ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
أخبار

ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟
اقتصاد

كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026