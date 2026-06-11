أكدت باكستان استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع قطر، مشددة على أن قنوات التواصل الدبلوماسية بين الجانبين ما زالت قائمة ولم تنقطع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام آباد والدوحة تواصلان الانخراط في مساعي الوساطة، معرباً عن تقدير بلاده للدور الذي تؤديه قطر في هذا الملف. كما أوضح أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عبر باكستان لا تزال مفتوحة وتعمل بشكل مستمر.

المفاوضات مستمرة

وفي السياق ذاته، أكد مصدر دبلوماسي أن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لم تتوقف، رغم التطورات العسكرية التي شهدتها الساعات الأخيرة.

ونقلت شبكة سي إن إن عن المصدر أن جولات التفاوض استمرت طوال الليل، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال تسير في الاتجاه المحدد لها ضمن الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل لم يؤد إلى تعليق المباحثات أو وقفها، إذ استمرت الأطراف المعنية في إجراء المناقشات بالتوازي مع المستجدات الميدانية الأخيرة.