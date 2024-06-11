التنمية المحلية: 91 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة المخلفات بالفيوم

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن التسليم النهائي للمدفن الصحي للمخلفات بكوم أوشيم لمحافظة الفيوم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان الثلاثاء، أن التقرير أشار إلى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلمت بصورة نهائية المدفن الصحي إلى محافظة الفيوم بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه تم إنشاء المدفن الصحي الجديد في منطقة كوم أوشيم بمركز طامية بالفيوم على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ المدفن الصحي يضم شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بصورة مستدامة.

وكشف اللواء هشام آمنة، حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الفيوم والتي بلغت نحو 91 مليون جنيه، حيث جرى خلالها تنفيذ مشروعات ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولى منها محطة وسيطة ثابتة بمنطقة يوسف الصديق بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه، إضافة إلى أنه تم تسليم المدفن الصحي بمنطقة يوسف الصديق بتكلفة 21 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى متابعة الوزارة الحثيثة للمستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات وتنفيذ برامج المنظومة وفقًا للتوقيتات الزمنية لكل برنامج والتي تتضمن دعم البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات عبر إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية على أرض جميع المحافظات بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا، كما أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكل مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.