تعديلات مؤقتة على بعض قطارات الصعيد بسبب مونوريل غرب النيل

كتب : محمد نصار

04:41 م 26/04/2026

سكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء تعديلات مؤقتة على مسير بعض القطارات، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مونوريل غرب النيل بمنطقة بشتيل، أعلى خط السكك الحديدية (القاهرة / السد العالي).

تعديل مسار قطاري نجع حمادي وأسوان

أوضحت الهيئة، في بيان، أنه سيتم اختصار مسير القطار رقم (1007) نجع حمادي/ القاهرة، والقطار رقم (2013) أسوان/ القاهرة، ليصل كلاهما إلى محطة الجيزة بدلًا من محطة القاهرة (رمسيس)، وذلك خلال ليلتي 28/29 و29/30 أبريل الجاري.

انتظام باقي حركة القطارات

أكدت الهيئة، أن باقي رحلات القطارات ستستمر وفق جداولها التشغيلية المعتادة دون أي تعديل، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي.

وأهابت الهيئة بجمهور الركاب تفهم هذه الإجراءات المؤقتة، نظرًا لارتباطها بأعمال تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة منظومة النقل بالسكك الحديدية.

