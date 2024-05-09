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وزيرة الثقافة تُشارك في افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب

07:56 م الخميس 09 مايو 2024
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    افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب
  • عرض 6 صورة
    افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب
  • عرض 6 صورة
    افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب
  • عرض 6 صورة
    افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب
  • عرض 6 صورة
    افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب
  • عرض 6 صورة
    افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب

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كتب- محمد شاكر:

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب، والذي افتتحه رئيس الوزراء -وزير الخارجية القطري- الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمشاركة عدد من وزراء الثقافة العرب، يتقدمهم ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، والذي تحل بلاده "ضيف شرف" المعرِض هذا العام.

حيث أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمشاركة، وقالت: "يأتي حرص وزارة الثقافة المصرية على المشاركة بالمعرض، تجسيدًا حقيقيًا لإيمانها بأهمية التعاون العربي الثقافي المشترك الذي نسعى لتعزيزه، من خلال تبادل الخبرات، والتنسيق بشأن المشاركة في تنظيم الفعاليات الثقافية التبادلية، وكذلك دعم مجالات الإنتاج المشترك والنشر والترجمة، وإقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تُسهم جميعها في إحداث التقارب البناء بين شعوبنا العربية.

ويشارك في المعرِض أكثر من 515 دار نشر من 42 دولة، وتُشارك مصر خلاله بنحو 60 دار نشر، في مقدمتها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تشارك بأكثر من 350 عنوانًا من إصداراتها، منها: "مؤلفات طه حسين، سلسلة التراث الحضاري، الخط الكوني، موسوعة تحسين الخطوط، كتاب الأغاني، سلسلة ديوان الشعر المصري، سلسلة الجوائز، الأعمال الكاملة من تراث أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد، فجر الضمير، موسوعة مصر القديمة، موسوعة وصف مصر"، وغيرها.

ويتضمن برنامج المعرض جلسات أدبية وفكرية ضمن الصالون الثقافي، وحفلات لتدشين أحدث الإصدارات، وسلسلة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية التي يحتضنها المسرح الرئيسي، فضلًا عن تخصيص أجنحة للفنون التشكيلية، والخط العربي، وأنشطة الطفل، وإقامة معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "اقرأ" في جناح مركز قطر للتصوير.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرِض الدوحة الدولي للكتاب وزير الخارجية القطري لشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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