وزير المالية: ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات دولار

كتب- محمد أبو بكر وعمر صبري:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي هي 3.2 مقارنة بـ3.8 قبل فيروس كورونا، وما حدث من تأثير سلبي على التجارة العالمية؛ سواء في قناة السويس أو البحر الأحمر.

وأشار وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، إلى تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب تكلفة المواد المستوردة والتأمين والشحن وسعر برميل البترول الذي شهد ارتفاعاً، بالإضافة إلى الحرب الروسية- الأوكرانية.

وتابع معيط بأن فاتورة الاستيراد في مصر بلغت 6 مليارات دولار شهريًّا خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير المالية أن عدم اليقين هو الشيء الأسوأ لكل مَن يدير استثمارات وأمورًا مالية ترتبط بالاقتصاد.

وتحدث وزير المالية عن وجود مخاطر متعلقة بكوارث فجائية وأخرى يضاف عليها الآثار المترتبة على التغير المناخي، ويجب تمويل هذا التحول في مصر؛ للابتعاد عن وجود خلل بين النمو السكاني والاقتصادي لتحقيق التنمية.

ولفت الوزير إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية من ٦ مليارات دولار إلى ما يصل إلى ١٠ مليارات دولار شهريًّا، وذلك في ظل موجة ارتفاع الأسعار.