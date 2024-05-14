التموين: صرف 65% من مقررات شهر مايو لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب- محمد سامي:

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 65% من مقررات شهر مايو 2024 حتى الآن.

كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20% إلى 25%.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع على بطاقات التموين، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة، كما تستمر في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو للشهر الخامس بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.