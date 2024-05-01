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محافظ القاهرة يعلن موعد فتح التصالح في مخالفات البناء - صور

02:19 م الأربعاء 01 مايو 2024
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    جانب من الاجتماع
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    جانب من الاجتماع
  • عرض 5 صورة
    جانب من الاجتماع
  • عرض 5 صورة
    جانب من الاجتماع
  • عرض 5 صورة
    جانب من الاجتماع

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كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وحسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وجيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

كما وجه محافظ القاهرة بتقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة قيام الأحياء بالإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال مخالفات البناء
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