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تعرف على موعد عيد الفطر.. 9 صور ترصد استطلاع هلال شوال

07:34 م الإثنين 08 أبريل 2024
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    صور ترصد استطلاع هلال شوال (2)
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    صور ترصد استطلاع هلال شوال (1)
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    صور ترصد استطلاع هلال شوال (6)
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كتب- محمد فتحي:

تصوير- نادر نبيل:

استطلع معهد البحوث الفلكية، هلال شهر شوال للعام الهجري 1445 وذلك بالمرصد الخاص للمعهد.

ووفقا للمعهد، يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن مسؤولي المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجرية الموافق 8 أبريل.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية.

حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب المشس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 10 و 11 دقيقة وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين و20 دقيقة.

استطلاع هلال شوال هلال شهر شوال معهد البحوث الفلكية

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