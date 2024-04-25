"القومي للمرأة" ينظم معرض المصرية على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتبت- نور العمروسي

على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته الثامنة، نظم المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية" واستمر خلال الفترة من 20 حتى 25 إبريل 2024.

ولاقى المعرض إقبالا كبيرا من ضيوف وضيفات المهرجان وأشادوا بجودة المنتجات وتنوعها وحرفية صنعها حيث تضمن المعرض ١٢٠٠ قطعة من المنتجات من صنع أيادي سيدات من مختلف محافظات الجمهورية تنوعت بين وحدات اضاءة من العرجون وحقائب خوص من الجريد وسلال من شجر الدوم ومخلفات الموز وبخور و مخمرية أسواني ومستحضرات تجميل طبيعية من نواة البلح وشنط كروشية وحقائب من الجلد و العرجون وأواني فخار من الطين الأسواني والخوص ومربي من الكركدية والبلح و البهارات بالإضافة إلي المكرونة المجففة وملابس للأطفال برسوم من الفلكلور الأسواني.

يذكر أن منتجات المعرض هى نتاج التدريبات التى نظمها المجلس للسيدات ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ومشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي.