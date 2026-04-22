مجلس النواب يحيل بياني وزيري المالية والتخطيط إلى لجنة الخطة والموازنة

كتب : نشأت حمدي

01:01 م 22/04/2026

المستشار هشام بدوي

قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

كما قرر رئيس المجلس إحالة بيان وزير التخطيط بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة ذاتها، لمناقشته ضمن أعمالها.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تركز على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التعامل على الممولين.

وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الضريبي تتضمن عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها تنظيم ملف التصرفات العقارية، وتطوير منظومة الضرائب المرتبطة بأنشطة مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أنه تم بالفعل إقرار الضريبة العقارية مؤخرًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني جديد عبر الهواتف المحمولة لتيسير الخدمات الضريبية وتحسين كفاءتها.

وزير المالية مجلس النواب الموازنة الجديدة

