إعلان

BBC

أحدث 10 صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور

11:16 م الخميس 11 أبريل 2024
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (1)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (2)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (4)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (5)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (6)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (3)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (8)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (9)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (10)
  • عرض 10 صورة
    صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور (7)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل لبدء تشغيل محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، في الفترة القليلة المقبلة.

وتمتد المرحلة الثالثة بطـول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور) والتي تم بدء التشغيل التجريبي لها في نوفمبر 2023.

ونشرت وزارة النقل صورًا أظهرت حجم تقدم الأعمال بمحطة جامعة القاهرة ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث والتي وصلت إلى مراحل التشطيبات النهائية.

وزارة النقل مترو الأنفاق جامعة القاهرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ليست المرة الأولى.. أخطاء القارئ السلكاوي خلال قراءة القرآن في الإذاعة المصرية وعلى الهواء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"بعد 72 ساعة".. موعد عودة خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء
"أكثر من سعر للدواء".. مصدر يكشف عن إجراء جديد لحل الأزمة
"لا أدري ماذا حدث".. أول تعليق من القارئ السلكاوي بشأن أخطاء قرآن الفجر (خاص)