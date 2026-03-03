إعلان

بريطانيا تعلن إجلاء مواطنيها من عمان خلال الأيام المقبلة

كتب : مصراوي

04:40 م 03/03/2026 تعديل في 04:42 م

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

أ ب
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أنه سيتم إجلاء المواطنين البريطانيين من سلطنة عمان جواً خلال الأيام القادمة.

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، إن الحكومة البريطانية تخطط لتوفير رحلة طيران مستأجرة للمواطنين البريطانيين من عُمان "في الأيام المقبلة".

وأضافت كوبر إن "المواطنين الأكثر عرضة للخطر" سيحظون بالأولوية في الإجلاء. ولم توضح ما يعنيه ذلك أو متى ستغادر الرحلات الجوية.

أعلنت الحكومة أن هناك 200 ألف مواطن بريطاني في الشرق الأوسط، وأن 130 ألفاً منهم سجلوا لدى وزارة الخارجية للحصول على تحديثات السفر.

