بريطانيا تعلن إجلاء مواطنيها من عمان خلال الأيام المقبلة

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أنه سيتم إجلاء المواطنين البريطانيين من سلطنة عمان جواً خلال الأيام القادمة.

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، إن الحكومة البريطانية تخطط لتوفير رحلة طيران مستأجرة للمواطنين البريطانيين من عُمان "في الأيام المقبلة".

وأضافت كوبر إن "المواطنين الأكثر عرضة للخطر" سيحظون بالأولوية في الإجلاء. ولم توضح ما يعنيه ذلك أو متى ستغادر الرحلات الجوية.

أعلنت الحكومة أن هناك 200 ألف مواطن بريطاني في الشرق الأوسط، وأن 130 ألفاً منهم سجلوا لدى وزارة الخارجية للحصول على تحديثات السفر.