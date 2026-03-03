إيران تعلن بدء هجوم صاروخي جديد على شمال إسرائيل

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في نبأ عاجل، بأن إيران شنت هجمات صاروخية استهدفت مناطق في شمال إسرائيل.

رشقات صاروخية جديدة

بحسب ما أوردته الوكالة، اليوم الثلاثاء، فإن الضربات الصاروخية طالت أهدافا في "المنطقة الشمالية"، في تصعيد ميداني جديد تشهده المنطقة، حيث تأتي هذه الهجمات في إطار سلسلة من الضربات الموجهة نحو الجانب الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أن الحرس سيواصل مهامه بقيادة "أحمد وحيدي" بكل قوة ودون انقطاع، مشددا على أن الهيكل القيادي العسكري لإيران ما زال متماسكا وقادرا على إدارة المواجهة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن نائيني، اليوم الثلاثاء، قوله إن قادة القوات والفيالق والوحدات القتالية عازمون على "الثأر لدماء الشهداء"، مؤكدا أن الهدف القادم هو إلحاق "هزيمة نكراء" بأعداء إيران، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير الذي طال القيادة الإيرانية.

تحديث الترسانة وفتح "أبواب جهنم"

وفي تهديد مباشر وشديد اللهجة، صرح نائيني بأن على "العدو" توقع هجمات متواصلة وغير مسبوقة، قائلاً: "أبواب جهنم ستُفتَح على أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر".

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.