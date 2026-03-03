أكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة جاءت في إطار استراتيجية واضحة تستهدف تحييد التهديدات الإيرانية، مشددًا على أن القرار اتُّخذ بناءً على تقديرات أمنية وعسكرية هدفت إلى تقليل الخسائر المحتملة في صفوف القوات الأمريكية.

وأوضح أن التحرك جاء استباقيًا في ضوء معلومات أشارت إلى استعدادات للرد، معتبرًا أن الانتظار كان سيؤدي إلى كلفة بشرية أكبر.

وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة نفذت العملية الأخيرة واضعةً أمامها هدفًا واضحًا ومحددًا.

وأضاف: "لم تتح لي الفرصة للاطلاع على كثير من التقارير، ولا أفهم سبب هذا الالتباس.. الولايات المتحدة تنفذ عملية للقضاء على تهديد الصواريخ الباليستية قصيرة المدى الإيرانية، وكذلك التهديد الذي تشكله البحرية الإيرانية، لا سيما على الأصول البحرية، وهذا هو ما نركز عليه الآن، ونحن ننجح في ذلك إلى حد كبير".

وتابع: "سأترك للبنتاغون ووزارة الحرب مناقشة التكتيكات الكامنة وراء ذلك والتقدم المحرز، لكن هذا هو الهدف الواضح لهذه المهمة".

وقال روبيو، فيما يتعلق بتوقيت التحرك:"السؤال الثاني الذي طُرح هو: لماذا الآن؟ حسنًا، هناك سببان لذلك.. الأول أنه كان من الواضح تمامًا أن إيران، إذا تعرضت لهجوم من أي جهة، سواء من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو غيرهما، فإنها سترد، وسترد على الولايات المتحدة، وقد تم توزيع الأوامر على القادة الميدانيين، وكان الأمر تلقائيًا، وفي الواقع، كان ذلك صحيحًا، لأنه في غضون ساعة من الهجوم الأولي على مجمع القيادة، تم بالفعل تفعيل الصواريخ والقوات في الجنوب والشمال لإطلاقها.. في الواقع، كانت تلك القوات قد تمركزت مسبقًا".

واستطرد قائلًا: "السبب الثالث هو التقييم الذي أُجري بأننا إذا انتظرنا حتى يهاجموننا أولًا قبل أن نضربهم، فسوف نتكبد خسائر أكبر بكثير، ولذلك اتخذ الرئيس قرارًا حكيمًا للغاية، وكنا نعلم أن إسرائيل ستقوم بعمل عسكري، وكنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على القوات الأمريكية، وكنا نعلم أننا إذا لم نبادر بمهاجمتهم قبل أن يشنوا تلك الهجمات، فسوف نتكبد خسائر أكبر في الأرواح، وربما عددًا أكبر من القتلى، وعندها كنا سنكون جميعًا هنا نجيب على أسئلة حول سبب معرفتنا بذلك وعدم تحركنا".