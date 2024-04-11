رئيس "الرعاية الصحية": صرف مكافأة للأطقم الطبية بـ"طوارئ مجمع السويس" لهذا السبب

كتب- أحمد جمعة ومحمد أبو بكر:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية مسائية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة، بهدف الاطمئنان على انتظام العمل وتطبيق خطط التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، زار الدكتور أحمد السبكي، مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك الطوارئ والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والأشعة والمعامل، وغيرها من الأقسام بالمجمع الطبي.

واطمئن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية التامة لاستقبال أية حالات مرضية وتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية طوال أيام العيد، كما استطلع آراء المرضى والمترددين على المنشآت الصحية لقياس مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية.

وراجع المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، خلال الزيارة التفقدية، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتأمين المخزون الاستراتيجي لهم، كما اطمئن على تكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، وجاهزية فرق الانتشار السريع للتعامل مع أي طارئ.

وقرر "السبكي"، صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ في مجمع السويس الطبي نظرًا لانتظامهم في العمل وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى.

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور أحمد السبكي، غرفة إدارة الأزمة التابعة للهيئة في مجمع السويس الطبي، والتي تختص بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وربطها إلكترونيًا بأجهزة الدولة وغرف أزمات محافظات القناة، لضمان التعامل الفوري مع أي أزمات طارئة، مؤكدًا على أهمية استمرار انعقاد الغرفة لضمان التنسيق الفعال والاستجابة السريعة لأي طارئ يمكن أن يحدث خلال فترة الاحتفالات بالعيد.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجودة تنفيذ خطط التأمين والإخلاء الطبي في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وأكد على استمرار المرور والزيارات الميدانية لقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والمتابعة لتنفيذ خطط التأمين الطبي طوال أيام العيد.

وأكد المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، استمرار هيئة الرعاية الصحية في توفير الرعاية الصحية الشاملة والعالية الجودة للمواطنين، ومواصلة بذل كل الجهود لضمان سلامة ورفاهية المجتمع خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

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