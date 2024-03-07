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BBC

قبل رحيله.. إيمان أبو طالب تنفرد بالحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد

06:53 م الخميس 07 مارس 2024
  • عرض 4 صورة
    الحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 4 صورة
    الحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 4 صورة
    الحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
  • عرض 4 صورة
    الحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد
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كتب- محمد أبو بكر:

انفرد برنامج بالخط العريض الذي يذاع على شاشة الحياة وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب بالحوار الأخير مع الراحل شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد والذي رحل عن عالمنا منذ وقت قليل، ومن المقرر عرض الجزء الثاني من الحوار غدًا الجمعة بعد عرض الجزء الأول الأسبوع الماضي.

وفي الجزء الثاني من الحوار يفتح محمد عبدالجواد شيخ الصحفيين قلبه ويحكي ذكريات قرن من الزمان في عيد ميلاده المائة، وكشف عن محاولة اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عقب عودته من إيران.

كما تحدث شيخ الصحفيين عن كواليس منعه من قبل الرئيس السابق حسني مبارك، من التواصل من جيهان السادات عقب اغتيال زوجها، قائلا: "تالت يوم بعد تعيين حسني مبارك، منعني من إني أتحدث إليها.. محمد انت كنت بتكلم جيهان كل يوم.. أنا مش عايزك تكلمها".

وتحدث أيضًا عن كواليس عمله مع الرئيس عبدالناصر، وكشف رأيه في الراحل حسنين هيكل وكواليس علاقته بالرئيس الأسبق، وخلافاته مع عبدالقادر حاتم.

شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد إيمان أبو طالب تنفرد برنامج بالخط العريض الراحل شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد

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