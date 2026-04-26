"أنا وسارة صُدمنا".. نتنياهو يعلق على محاولة اغتيال ترامب

كتب : وكالات

11:40 ص 26/04/2026

بنيامين نتنياهو

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن واقعة إطلاق النار التي حدثت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، واصفا إياها بـ"محاولة اغتيال".

وكتب نتنياهو على منصة "إكس": "صُدمت أنا وسارة بسبب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشعر بالراحة لكون الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتمنى أتم الشفاء العاجل للضابط المصاب، ونثني على جهاز الخدمة السرية لتحركه السريع والحاسم".

وقال الرئيس الأمريكي إن ضابطا بالخدمة السرية أصيب أثناء الهجوم على حفل مراسلي البيت الأبيض، وأشار ترامب في منشور له عبر منصته تروث سوشيال، أن "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع الوزراء بحالة ممتازة".

بنيامين نتنياهو محاولة اغتيال ترامب هجوم حفل عشاء البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



تنسيق تركي أمريكي مكثف حول المفاوضات الجارية مع إيران
حل لغز مقبرة توت عنخ آمون.. جامعة عين شمس تصدر توضيحًا
جامعات ومعاهد

حل لغز مقبرة توت عنخ آمون.. جامعة عين شمس تصدر توضيحًا
لا قيود جغرافية ورقمنة الخدمات.. مميزات سيستم التأمينات الجديد
اقتصاد

لا قيود جغرافية ورقمنة الخدمات.. مميزات سيستم التأمينات الجديد
ما بعد الحادية عشرة.. كيف أثرت مواعيد الغلق على السياحة في مصر؟
أخبار مصر

ما بعد الحادية عشرة.. كيف أثرت مواعيد الغلق على السياحة في مصر؟
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الأسمنت واستقرار الدواجن والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الأسمنت واستقرار الدواجن والذهب

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة